Калитвинцев: «Лудогорец» — самый сильный соперник «Динамо» в нынешнее межсезонье

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу в контрольном матче над действующим чемпионом Болгарии «Лудогорцем» (3:1).
«Пожалуй, это самый сильный соперник, с которым мы встречались в нынешнее межсезонье, поэтому впечатления от победы хорошие. Организованно сыграли в обороне. Допустили, правда, в первом тайме ошибку, но футболисты не обратили на неё внимание, продолжали выполнять наши требования. Молодцы, что забили три гола. При этом надо использовать и другие возможности, которых было в избытке. Халатности не было, но прощать соперника в голевых моментах нельзя.
В целом же больше положительного, чем отрицательного. В раздевалке ребят поздравили и забыли об этой победе. Завтра у нас две тренировки. Понимаю, что сложновато – три матча за четыре дня. Да, была ротация, но каждая встреча – это помимо физической нагрузки ещё и выброс адреналина, и ответственность за результат. Но это сборы, через это надо пройти", — приводит слова Калитвинцева клубная пресс-служба.