Пак Чжи Сун: Рашфорд прогрессирует под давлением, это впечатляет меня

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун поделился мнением о перспективах 19-летнего нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда.
«Рашфорд прекрасно показал себя в прошлом сезоне. У него был отличный первый сезон, у болельщиков тут же появились надежды на него, и Маркус справился. Он прогрессирует под давлением, это впечатляет меня. Думаю, если он продолжит в том же духе, то сможет стать одним из лучших игроков планеты», — приводит слова южнокорейского футболиста официальный сайт «МЮ».
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