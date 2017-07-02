Во Франции сообщили об интересе «Бордо» к полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия находится в сфере интересов «Бордо», сообщает французское издание L'Еquipe.
По данным источника, французский клуб рассматривает возможность аренды без возможности выкупа.
Напомним, что в «Зенит» воспитанник мадридского «Реала» перешёл из «Манчестер Сити» летом 2014 года.
В составе петербургской команды 30-летний испанец провёл 105 матчей, забил семь голов и получил 30 жёлтых карточек.
Вместе с «Зенитом» Хави Гарсия становился чемпионом России (2014/15), выиграл Кубок России (2015/16) и дважды Суперкубок страны (2015, 2016).
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