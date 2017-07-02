Анчелотти — о Саньоле: я хотел получить ассистента, знающего «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал назначение бывшего футболиста мюнхенского клуба Вилли Саньоля на пост ассистента итальянского специалиста.
Победитель Лиги чемпионов 2001 года занял место Хермана Герланда, перешедшего на работу в новой молодёжной академии клуба.
«Вилли очень хорошо подходит нам. Я хотел получить ассистента, знающего клуб. В качестве тренера он уже получил большой опыт. К тому же он в прошлом выступал за „Баварию“, — заявил Анчелотти по поводу француза, который пять раз выигрывал чемпионат Германии в составе мюнхенской команды.
«Я снова дома. Я очень счастлив быть здесь. У меня появилась возможность снова жить в Мюнхене и работать с одним из лучших тренеров мира. У меня нет здесь личных целей. Мои амбиции — каждый день показывать хорошую работу и помогать тренеру», — приводит слова Саньоля официальный сайт «Баварии».