Анчелотти: агент Левандовского? В моём идеальном мире агенты ничего не говорят

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти ответил на слова агента Маика Бартеля, представляющего интересы форварда мюнхенцев Роберта Левандовского. Ранее Бартель заявил, что польский футболист был очень недоволен тем, что команда и Анчелотти в концовке прошлого сезона не помогли ему завоевать звание лучшего бомбардира Бундеслиги.
«Хочу поздравить Левандовского с фантастическим сезоном. Что касается его агента, то в моём идеальном мире представители игроков ничего не говорят», — цитирует Анчелотти Squawka.