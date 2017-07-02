«Рома» хочет приобрести у «ПСЖ» Лукаса Моуру

«Рома» после продажи полузащитника Мохамеда Слаха в «Ливерпуль» намерена приобрести вингера «ПСЖ» Лукаса Моуру, сообщает Corriere dello Sport.
По данным издания, спортивный директор римского клуба Мончи уже говорил по этому поводу со спортивным директором парижан Антеро Энрике.
При этом «ПСЖ» не намерен расставаться с 24-летним бразильским хавбеком менее, чем за € 30 млн.
Контракт Лукаса с французским клубом истекает летом 2019 года. В прошлом сезоне в 37 матчах Лиги 1 Лукас забил 12 голов и сделал пять голевых передач.
Лукас Моура: вероятность ухода из «ПСЖ» есть, но предложений я не получал