«Ювентус» готов выкупить Себальоса у «Бетиса»

«Ювентус» включился в борьбу за полузащитника «Бетиса» Даниеля Себальоса, сообщает издание Mundo Deportivo. Туринский клуб уведомил испанцев, что готов активировать опцию выкупа 20-летнего футболиста за € 15 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах Себальоса также заинтересованы «Барселона» и «Реал». Президент «Бетиса» Анхель Аро заявил, что желающий приобрести лучшего игрока чемпионата Европы — 2017 U21 должен заплатить за него € 15 млн. За меньшую сумму андалусский клуб со своим игроком не расстанется.