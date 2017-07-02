Нападающий «Барселоны» Мунир отказался от перехода в «Зенит»

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади отказался перейти в «Зенит». Санкт-петербургский клуб предлагал 21-летнему игроку выгодные финансовые условия, однако испанец хочет остаться поближе к своей семье и найти более стабильный и сильный проект, пишет издание Sport.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Мунира в «Зенит» за € 20 млн.
В сезоне-2016/17 Эль-Хаддади выступал на правах аренды за «Валенсию». Нападающий провёл 34 матча в прошедшем чемпионате Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.