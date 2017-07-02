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Игроки и персонал «Днепра» М по дороге на матч оказали помощь пострадавшим в ДТП

2 июля 2017, воскресенье. 12:05. Футбол

Пресс-служба могилёвского «Днепр» рассказала о происшествии по дороге на матч 15-го тура чемпионата Беларуси в Слуцк, из-за которого команда прибыла на игру менее, чем за час до стартового свистка. Причиной стало серьёзное ДТП, произошедшее на глазах у команды, которая оказала помощь пострадавшим.

«На 47-м километре трассы Могилёв-Бобруйск буквально в 100-150 метрах перед автобусом нашего клуба автомобиль Opel Zafira слетел с дороги, вылетел в кювет и столкнулся с деревом. В автомобиле было три человека. Они следовали из Санкт-Петербурга в Бобруйск. Наша команда вместе с тренерским штабом помогла пострадавшим выбраться из автомобиля. Наш врач Василий Трус оказал пострадавшим первую медицинскую помощь. Также нашим водителем Виктором Тетеруковым было потушено возгорание, возникшее под капотом автомобиля. После этого мы дождались машину скорой медицинской помощи и помогли доставить туда пострадавших. И только после того, как скорая, уехала мы отправились дальше в дорогу.

Нам от лица футбольного клуба „Днепр“ остаётся пожелать здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшим в этом ДТП!» — говорится в сообщении.

Вчера, 01 июля, Слуцке «Днепр» потерпел в поражение со счётом 0:1.

Игроки и персонал «Днепра» по дороге на матч оказали помощь пострадавшим в ДТП

Игроки и персонал «Днепра» по дороге на матч оказали помощь пострадавшим в ДТП

Фото: http://fcdnepr.by
Игроки и персонал «Днепра» по дороге на матч оказали помощь пострадавшим в ДТП

Игроки и персонал «Днепра» по дороге на матч оказали помощь пострадавшим в ДТП

Фото: http://fcdnepr.by
Игроки «Локомотива» Ари и Фарфан оказали помощь пострадавшим в крупном ДТП
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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