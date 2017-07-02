Моруцан, которого сватали в ЦСКА, близок к переходу в киевское «Динамо»

Владелец «Ботошани» Валериу Ифтиме сообщил, что надеется продать киевскому «Динамо» полузащитника Олимпиу Моруцана.
«Думаю, у нас состоятся переговоры с «Динамо» по трансферу Моруцана. Я всё ещё думаю, что нам удастся его продать», — цитирует Ифтиме румынское интернет-издание Fanatik.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за 18-летнего футболиста € 1 млн. В минувшем сезоне чемпионата Румынии Моруцан отыграл в 19 матчах за «Ботошани», в которых восемь раз выходил на поле в стартовом составе команды.