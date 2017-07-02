Ткачёв: в ЦСКА мне дали понять, что сейчас лучше уйти в аренду

Полузащитник Сергей Ткачёв, перешедший на правах аренды из ЦСКА в «Арсенал», поделился ожиданиями от выступлений в составе тульской команды.
«Хочу сказать спасибо руководству «Арсенала», которое чётко дало понять, что они во мне заинтересованы. Это очень приятно. Я ни секунды не раздумывал и принял предложение из Тулы. Тем более что в ЦСКА мне дали понять: сейчас лучше уйти в аренду. Теперь остаётся познакомиться с ребятами, влиться в коллектив и начать помогать команде. Думаю, у меня не возникнет проблем в общении, я парень компанейский и стараюсь находить с людьми общий язык. С нетерпением жду знакомства с командой и первой тренировки.
Ни для кого не секрет, что Тула — один из самых футбольных городов нашей страны. Там всегда приятно играть. Не скрою, когда принимал решение о переходе в «Арсенал», это сыграло определённую роль. Знаю, что руководство ставит перед нами серьёзные задачи. Постараемся их выполнить. А вместе с этим будем радовать наших болельщиков добротным футболом.
Думаю, мою готовность можно оценить на твёрдую четвёрку. Я полностью провёл первый сбор с ЦСКА. Было очень много беговой работы. Мне кажется, я столько никогда не бегал. Чувствую себя хорошо, полон сил и положительных эмоций. Но это не значит, что нужно останавливаться. У нас ещё есть достаточно времени, чтобы подойти к чемпионату во всеоружии», — цитирует Ткачёва пресс-служба тульского «Арсенала».