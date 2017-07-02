Бывший нападающий «Зенита» Халк: я люблю Санкт-Петербург

Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий ныне за китайский клуб «Шанхай СИПГ», прилетел в Санкт-Петербург.
В своём «Инстаграме» в день финала Кубка конфедераций Чили — Германия бразилец опубликовал свою фотографию в городе на Неве и написал: «Я люблю этот город».
Напомним, что 30-летний футболист перешёл в «Зенит» в 2012 году из «Порту», а покинул петербургскую команду летом прошлого года.
В общей сложности Халк провёл в «Зените» 148 матчей и забил 77 мячей.
Фотографию можно посмотреть в «Инстаграме».