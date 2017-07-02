Планшет со статистикой будет протестирован во время финала Кубка конфедераций

Во время сегодняшнего финала Кубка конфедераций сборные Чили и Германии примут участие в тестировании ещё одной футбольной технологии.
ФИФА предоставит двум командам планшеты, которые позволят аналитикам и медицинскому персоналу сборных в режиме реального времени получать доступ к статистике игроков и видео матча. Целью данной инициативы является лучшее понимание, какие возможные плюсы и минусы присутствуют при использовании электронных средств коммуникации в технической зоне. Впервые тест данной технологии будет проводиться во время турнира ФИФА.
Каждой команде будет передано по три планшета: один – аналитику, наблюдающему за матчем с трибун, второй – аналитику, находящемуся на тренерской скамейке, и третий – представителю медицинского штаба. Планшеты предоставят доступ к видео матча, транслируемого с 30-секундной задержкой, а также к игровой статистике футболистов (пасы, скорость, подкаты, прессинг и другие игровые показатели, которые будут регистрироваться специальной оптической системой).
Командам, участвующим в тесте, будет предложено предоставить информации о результатах использования данной технологии. В том числе дать рекомендации по данным, которые должны предоставляться представителям команд, информацию о возможных трудностях в использовании планшетов, а также мнение о том, какие электронные устройства должны быть разрешены в технической зоне, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Финал Кубка конфедераций пройдёт сегодня, 2 июля, на стадионе «Санкт-Петербург», начало в 21:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Чили — Германия.