Полузащитник «Баварии» Саншеш извинился за видео с пачкой денег

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш в одной из социальных сетей выложил видео с пачкой денег в руках. Как сообщает O Jogo, португалец сделал это в ответ на критику в свой адрес.
Позже Саншеш удалил видео и принёс болельщикам извинения.
«Есть шутки, которые говорят о хорошем чувстве юмора, а есть неприятные шутки. Я должен извиниться не только за отсутствие вкуса, но и за легкомысленное решение, пусть это и случилось в атмосфере праздника. Этот случай послужит мне уроком на будущее», – написал Саншеш в своём «инстаграме».