«ПСЖ» претендует на Коутиньо, за которого «Ливерпуль» хочет € 100 млн

«ПСЖ» заинтересован в приобретении полузащитника «Ливерпуля» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, сообщает Telefoot.
По данным источника, английский клуб оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в € 100 млн.
Ещё одним претендентом на Коутиньо является «Барселона», в которую его сватают уже долгое время.
Действующий контракт хавбека с красными рассчитан до лета 2022 года. За «Ливерпуль» Коутиньо провёл 181 матч, забил 42 гола и сделал 37 голевых передач.
Коутиньо: переход в «Барселону»? У меня контракт с «Ливерпулем»