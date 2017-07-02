Нету выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч с Мексикой

Стал известен стартовый состав сборной Португалии на матч с командой Мексики за третье место на Кубке конфедераций — 2017. Защитник «Зенита» Луиш Нету выйдет с первых минут и дебютирует на турнире.
Португалия: Патрисиу, Пепе, Нету, Элизеу, Данилу, Семеду, Моутинью, Мартиньш, Нани, Пицци, Андре Силва.
Игра сборных Португалии и Мексики пройдёт на стадионе «Спартак» в Москве. Начало — в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на Кубке конфедераций.
Стал известен стартовый состав сборной Мексики на матч с Португалией