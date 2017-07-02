«Вердер» объявил, что контракт с Писсаро продлён не будет

Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн через официальный сайт немецкого клуба в воскресенье объявил, что закончившийся контракт с нападающим Клаудио Писарро продлён не будет.
Таким образом, 38-летний перуанский футболист не будет выступать за команду из Бремена в сезоне-2017/18.
Писсаро трижды выступал за «Вердер» (1999 – 2001, 2008 – 2012, 2015 – 2017) и в 2009 году выиграл с этой командой Кубок Германии.
В составе «Вердера» Писсаро забил 144 гола в 271 матче и является лучшим бомбардиром в истории клуба.
В «Вердере» не исключают, что продлят контракт с Клаудио Писарро