Робот предсказал победу Португалии над Мексикой в матче за 3-е место КК-2017

На глазах у посетителей Робостанции робот Бакстер предсказал результат матча между сборными Португалии и Мексики за третье место Кубка конфедераций — 2017.
Проанализировав пространство с помощью трёх встроенных камер, робот выбрал один из кубиков и передал его сотруднику Робостанции для озвучивания выбора. Оказалось, что бронзу Кубка конфедераций Бакстер отдал Португалии.
Матч сборных Португалии и Мексики пройдёт на стадионе «Спартак» в Москве. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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