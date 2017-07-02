Источник: «Зенит» и «Рома» 3 июля проведут новую встречу по трансферу Маноласа

«Зенит» намерен сделать ещё одну попытку приобрести защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые отозвали предложение по греческому игроку из-за того, что тот 28 июня не прибыл на запланированный для питерского клуба медосмотр.
По данным журналиста Tele Radio Stereo Джакопо Палицци, завтра, 3 июля, «Зенит» и «Рома» проведут новую встречу, на которой обсудят возможный трансфер Маноласа.
На днях сообщалось, что Манолас не хочет переходить в «Зенит», поскольку сине-бело-голубые предложили ему контракт в рублях. При этом российский клуб, по информации итальянских СМИ, достиг соглашения с «Ромой» по сумме трансфера 26-летнего игрока — она должна была составить € 30-35 млн.