ЦСКА готов заплатить за Арану € 8-10 млн, «Коринтианс» хочет € 15 млн

ЦСКА планирует в ближайшие дни сделать «Коринтиансу» предложение о трансфере защитника Гильерме Араны, пишет Blog do Perrone.
Сообщается, что «армейцы» готовы заплатить за 20-летнего футболиста € 8-10 млн, но бразильский клуб не отпустит его дешевле € 15 млн. «Коринтиансу» принадлежит лишь 40 % экономических прав на Арану, поэтому команда хочет выручить за него максимально возможную сумму.
Фаворитом в борьбе за Арану является «Бордо». Французский клуб находится на стадии продвинутых переговоров с «Коринтиансом».
Арана является воспитанником «Коринтианса», в котором он дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В нынешнем сезоне бразильской Серии А футболист провёл 10 матчей и отметился двумя результативными передачами.