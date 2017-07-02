Тигиев: раз пять пересматривал матч с «Арсеналом» — и каждый раз было не по себе

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко рассказал, что был очень недоволен собственной игрой в матче 30-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».
В заключительном туре чемпионы России в гостях проиграли со счётом 0:3, а Тигиев был заменён на 57-й минуте.
«Недоволен игрой с «Арсеналом». Это позор! Раз пять дома в одиночестве пересматривал запись – и каждый раз перед самим собой неудобно было, не по себе. Утешаю себя мыслью, что без ошибок в футболе не бывает.
Настрой был. Не понимаю, откуда после игры всплыли подозрения. Там всё сложилось против нас – удаление, мой обрез…», — поведал Тигиев.
Полную версию интервью с Георгием Тигиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.