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Президент «Ромы»: не понимаю, почему болельщики теряют веру в клуб

2 июля 2017, воскресенье. 16:02. Футбол

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта раскритиковал поклонников клуба за недостаток веры в команду.

Слухи о том, что защитник клуба Антонио Рюдигер близок к переходу в «Челси», вызвали негодование со стороны ряда поклонников «Ромы». Фанаты «волков» объясняют своё возмущение тем, что, по их мнению, новый спортивный директор Рамон Родригес Мончи продаёт самые сильные активы команды. При этом болельщики вспоминают его заявление, сделанное в прошлом месяце. Мончи тогда сказал, что «Рома» — не супермаркет".

Паллотта, в свою очередь, настаивает на том, что клуб станет только лишь сильнее в долгосрочной перспективе.

«Неужели они действительно считают, что сейчас мы слабее? Просто посмотрите на тех игроков, которых мы приобрели. Я не понимаю, почему поклонники теряют веру в нас. Мы уверены, что строим более сильную „Рому“, — сказал Паллотта в интервью Il Tempo.

С тех пор, как Мончи занял должность спортивного директора клуба в апреле, «Рома» заработала € 42 млн на трансфере Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» и € 23 млн (плюс возможные бонусы — € 4 млн) после перехода Леандро Паредеса в «Зенит». При этом римляне усилились Риком Карсдорпом, Максимом Гоналоном, Эктором Морено и Лоренцо Пеллегрини.

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Источник: Il Tempo Сообщить об ошибке
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Рома Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
2 июля 2017, воскресенье
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