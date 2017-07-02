Паредес хочет взять 5-й номер в «Зените»

Сегодня новичок «Зенита» полузащитник Леандро Паредес провёл первую тренировку в составе петербургской команды. Хавбек занимался по индивидуальной программе вместе с тренером Анатолием Тимощуком.
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов, Паредес желает сохранить 5-й номер, под которым он выступал в «Роме». Пока неизвестно, удастся ли аргентинцу выступать под «пятёркой», так как она принадлежит другому полузащитнику Александру Рязанцеву, который на австрийские сборы «Зенита» не полетел.
Видео о первом дне Паредеса в «Зените» смотрите на «Чемпионате».
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