Португалия — Мексика: на матче присутствуют 42 659 зрителей

На проходящем в эти минуты матче за третье место на Кубке конфедераций между сборными Португалии и Мексики присутствуют 42 659 зрителей, сообщает официальный «твиттер» турнира.
Встреча Португалия — Мексика проходит на стадионе «Спартак» в Москве. Вместимость арены составляет 45 360.
Ознакомиться с посещаемостью других матчей Кубка конфедераций, прошедших на стадионе «Спартак», можно на «Чемпионате».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Мексика. Идёт второй тайм, мексиканцы выигрывают 1:0.