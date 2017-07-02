Бутенко: пенальти в матче Португалия — Мексика доказал, что видеоповторы нужны

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко высказался о назначенном судьёй после просмотра видеоповтора пенальти в матче за третье место на Кубке конфедерации Португалия — Мексика (0:1, второй тайм).
На 14-й минуте португалец Андре Силва упал в штрафной площади после контакта с мексиканцем Рафаэлем Маркесом. Арбитр встречи Фахад Аль-Мирдаси взял паузу для просмотра видеоповтора. Эпизод оценили видеоассистенты арбитра, и в результате судья показал на 11-метровую отметку. Впрочем, удар в исполнении Силвы Гильермо Очоа отразил.
«Арбитру было сложно разобраться в моменте, он бежал за спинами игроков. Когда защитник пошёл на мяч, не было видно, было ли касание мяча или нет. Поэтому судья не назначил 11-метровый сразу. Там буквально какие-то сантиметры разделяли, поэтому арбитр воспользовался возможностью просмотра видеоповтора, убедился в том, что защитник не сыграл в мяч, и абсолютно правильно назначил пенальти.
Если бы судья не назначил 11-метровый, это бы не повлияло на эмоции игроков. Они абсолютно нормально восприняли эпизод и данный факт. Споров не было, и не думаю, что они были бы в результате неназначенного пенальти.
Остальным футболистам было тоже непонятно, сыграл в мяч защитник или не сыграл. Этот 11-метровый удар не является чем-то однозначным. Данная ситуация как раз-таки доказывает и показывает, что видеоповтор — это очень хорошая помощь для принятия правильного решения», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.