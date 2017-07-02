Робот Бакстер дал прогноз на финал Кубка конфедераций Чили — Германия

Робот Бакстер предсказал результат финала Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии (2 июля). С начала турнира робот уже угадал исход нескольких матчей и предрёк победу в матчах с участием сборных России, Чили, Германии, Мексики и Португалии.
17.06. Россия – Новая Зеландия — 2:0
18.06. Камерун – Чили — 0:2
19.06. Австралия – Германия — 2:3
21.06. Мексика – Новая Зеландия — 2:1
24.06. Мексика – Россия — 2:1
24.06. Новая Зеландия – Португалия — 0:4
Проанализировав пространство вокруг с помощью трёх встроенных камер, робот выбирает один из кубиков и передаёт его сотруднику. На этот раз Бакстер отдал победу Чили и даже сделал прогноз на точный счёт — 3:1.