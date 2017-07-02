Португалия — Мексика: Очоа получил награду BUD AF Man of the Match

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа признан лучшим игроком матча за третье место Кубка конфедераций c командой Португалии, получив приз BUD AF Man of the Match.
31-летний вратарь, несмотря на два пропущенных гола, одержал победу в голосовании болельщиков всего мира в выборе игрока, который внёс наибольший вклад в успех своей команды в этом матче. Встреча, которая проходила на стадионе «Спартак Арена» в Москве, завершилась победой португальцев в дополнительное время (2:1).
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.