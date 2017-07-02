«Краснодар» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Вииторулом» (Румыния). Встреча состоится в Кумберге (Австрия) на стадионе «Велл Велт». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.
«Краснодар» (стартовый состав): Синицын (В), Рамирес, Гранквист (К), Мартынович, Янбаев, Каборе, Жигулёв, Перейра, Классон, Жоаозиньо, Комличенко.
По итогам минувшего сезона «Вииторул» стал чемпионом Румынии.
Следить за основными событиями контрольного матча «Краснодар» — «Вииторул» можно будет на «Чемпионате».