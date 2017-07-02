Очоа: использовать видеоповторы нужно справедливо, сегодня они были против нас

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа после поражения от команды Португалии (1:2) в матче за третье место Кубка конфедераций поделился мнением о системе видеоповторов (VAR).
«Видеоповторы? Ситуация непростая, но это будет повторяться в течение какого-то времени. Если использовать эту систему, то справедливо. Сегодня она сыграла против нас, в других случаях не засчитали голы. Хотя были случаи, когда она помогала. Думаю, эта система совершенствует судейство. Сегодня мы просили судью использовать видеоповтор, Инфантино сидел рядом, было много свидетелей, но арбитр не стал прибегать к помощи VAR. Увы, получилось так», — передаёт слова Очоа корреспндент «Чемпионата» Полина Куимова.