Арустамян: «Зенит» рассматривает возможность трансфера Настасича из «Шальке»

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника «Шальке» Матия Настасича.
«Поиски защитника «Зенит» не прекращает. Понятно, что клуб всё ещё активно мониторит итальянский рынок. Пишут об интересе к Джейсону Мурильо из «Интера», но мне этот трансфер пока кажется маловероятным. Я бы ни в коем случае не сравнивал Мурильо с Маноласом. Сделка по Джейсону возможна только в самом крайнем случае, если всё остальное сорвётся. Куда более реальный вариант – Матия Настасич из «Шальке». «Зенит» рассматривает вариант приглашения серба и уже контактирует на этот счёт с его представителями. Настасич играл у Манчини в «Манчестер Сити» и хорошо знаком итальянцу. Самым трудным для «Зенита» будет договориться не с «Шальке» (тем более что эти клубы многое связывает), а с самим Настасичем. Матию давно зовут в Россию, ещё со времён «Фиорентины». Но он настроен на европейскую карьеру, потому и уехал из Италии в Англию, а не заиграв там – в Германию. Настойчивый интерес «Зенита» и конкретно Манчини может изменить мнение Настасича о России», — цитирует Арустамяна «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Бундеслиги 24-летний Настасич провёл 22 матча и получил шесть жёлтых карточек.