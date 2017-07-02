Сантуш: к моменту гола Пепе сборная Португалии уже должна была вести в счёте

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями от победы над командой Мексики в матче за третье место на Кубке конфедераций — 2017. Встреча проходила в Москве и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу португальцев.
«Хочу поблагодарить и поздравить моих игроков с тем, что они хорошо играли и правильно настроились. Я рад, что мне досталась такая команда. Хотели пройти дальше, но, тем не менее, мы отлично сыграли. Португалия справедливо выиграла. Понятно, что Мексика делала всё для того, чтобы выиграть, они создали нам немало проблем, но мы были лучше.
Гол Пепе в концовке основного времени говорит о том, что мы правильно отреагировали на пропущенный мяч. Но мы к тому моменту уже должны были вести в счёте — мы ничего не давали сделать мексиканцам. У нас есть чёткая цель, мы должны выигрывать в каждом турнире. Да, мы не попали в финал, но выступили мы достойно. Всегда нужно играть так, чтобы португальцы нами гордились.
Нельзя сказать, что у нас есть лучший игрок в мире и без него мы играем лучше, чем с ним. С Чили, с Россией мы играли хорошо. Я бы не стал сравнивать команду с Криштиану или без. Важно, чтобы у команды был дух", — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.