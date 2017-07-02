Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Португалия — Мексика — 2:1 ДВ. Видеообзор матча за третье место на КК-2017

2 июля 2017, воскресенье. 18:23. Футбол

Сборная Португалии победила команду Мексики в матче за третье место на Кубке конфедераций — 2017. Встреча проходила в Москве и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу португальцев.

На 55-й минуте Хавьер Эрнандес прорвался слева к лицевой и прострелил на ближнюю штангу, куда забежал Карлос Вела, но мяч угодил в ногу Луишу Нету и отскочил в пустые ворота. На исходе основного времени Рикарду Куарежма справа сделал подачу на оказавшегося на позиции форварда Пепе, а защитник «Реала» дотянулся ногой до мяча, срезав его в угол ворот Гильермо Очоа.

В концовке первого дополнительного тайма Мигель Лаюн рукой коснулся мяча в своей штрафной, мешая Желсону Мартиншу пробросить мяч себе на ход. Адриен Силва уверенно реализовал пенальти, пробив на силу в правый верхний угол.

На 106-й минуте Нелсон Семеду опасно сыграл ногой, попав по лицу Ирвину Лосано, после чего получил вторую жёлтую карточку и оставил Португалию в меньшинстве. Шесть минут спустя Рауль Хименес сыграл прямой ногой в грудь Элизеу и также покинул поле, получив второе предупреждение.

Видеообзор матча доступен на официальном канале ФИФА в YouTube.

Пепе: именно командный дух позволил сборной Португалии сотворить историю!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная Португалии — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
2 июля 2017, воскресенье
18:56 Рауль Хименес: когда Андре Силва бил пенальти — я подсказал Очоа, что делать
18:54 Маркес: сборная России крепка командой, хотя сильных исполнителей, может, и нет
18:47 Халк: с радостью вернусь в «Зенит», этот клуб — часть моей семьи
18:45 Маркес: арбитр не был достоин такой игры, не знаю, откуда вообще его взяли
18:42 Гуардадо: горжусь сборной Мексики, мы атаковали все пять матчей на КК-2017
18:36 Бутенко: арбитр из Саудовской Аравии хорошо отсудил матч Португалия — Мексика
18:31 Халк объяснил, почему изобразил усы во время матча чемпионата Китая
18:28 Тренер сборной Мексики: матч с Португалией был потным
18:27 Сантуш: поздравляю Россию, Кубок конфедераций прошёл очень хорошо
18:23 Португалия — Мексика — 2:1 ДВ. Видеообзор матча за третье место на КК-2017
18:20 Булыкин: на Кубке конфедераций стало понятно — видеоповторы в футболе необходимы
18:15 Сантуш: к моменту гола Пепе сборная Португалии уже должна была вести в счёте
18:14 Бышовец: у Португалии было много моментов, Роналду бы их реализовал
18:11 Арустамян: «Зенит» рассматривает возможность трансфера Настасича из «Шальке»
18:05 Очоа: использовать видеоповторы нужно справедливо, сегодня они были против нас
18:03 Лопырева: Смолов должен сам решить, где ему продолжить карьеру
18:01 «Краснодар» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Вииторулом»
17:59 Наставник «Рейнджерс» внёс запрет на зелёные бутсы, поскольку это цвет «Селтика»
17:57 «Саутгемптон» объявил о переходе Джея Родригеса в «Вест Бромвич»
17:56 Очоа: испытываю гордость за сборную Мексики после матча с Португалией
17:50 Бельерин сдержал обещание, пожертвовав € 22 тыс. жертвам пожара в Лондоне
17:47 Лопырева: посмотрим, кто из моих рук получит приз лучшему игроку финала КК-2017
17:45 Пепе: именно командный дух позволил сборной Португалии сотворить историю!
17:35 Португалия — Мексика: Очоа получил награду BUD AF Man of the Match
17:31 Впервые в матче КК или ЧМ два игрока удалены с поля в дополнительное время
17:31 Сборная Португалии одолела Мексику в матче за третье место на Кубке конфедераций
17:17 Месси и Рокуццо сделали одинаковые татуировки в честь свадьбы
17:13 Мелкадзе: я увидел свободный угол ворот и попытался направить мяч туда
17:05 Робот Бакстер дал прогноз на финал Кубка конфедераций Чили — Германия
16:57 «Ростов» просматривает 21-летнего ганского форварда Эрнеста
16:55 Чалханоглу прибыл в Италию для завершения перехода в «Милан»
16:48 «Валенсия» объявила о переходе бывшего полузащитника «Астаны»
16:38 «Крылья Советов» заявят дубль в ПФЛ
16:34 Бутенко: пенальти в матче Португалия — Мексика доказал, что видеоповторы нужны
16:29 Португалия — Мексика: на матче присутствуют 42 659 зрителей
16:22 Варюшин: пенальти у португальцев был, судья неудачно занял позицию
16:21 Блаттер: поеду на чемпионат мира в Россию, Путин пригласил меня
16:19 Блаттер: не верю, что сборная России принимала допинг, но давайте подождём
16:12 Паредес хочет взять 5-й номер в «Зените»
16:02 Президент «Ромы»: не понимаю, почему болельщики теряют веру в клуб
15:40 «Спартак» выиграл первенство России среди команд 2001 года рождения
15:38 Португалия — Мексика: пенальти был назначен после просмотра видеоповтора
15:25 Тигиев: раз пять пересматривал матч с «Арсеналом» — и каждый раз было не по себе
15:22 Петкович провёл первую тренировку в «Спартаке»
15:14 «Краснодар» вновь арендует Шишкина у «Локомотива»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в финале КК?
Архив →
© championat.com, 2000–2017