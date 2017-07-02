Тренер сборной Мексики: матч с Португалией был потным

Помощник главного тренер сборной Мексики Умберто Сьерра прокомментировал поражение от команды Португалии (1:2) в матче за третье место Кубка конфедераций.
«Наши игроки выложилось по полной в этой игре, выступили очень сильно. Думаю, в этой игре, когда мы забили первый гол, могли забить и ещё, но всё-таки мы играли против чемпионов Европы. Как бы то ни было, мы очень рады, как сыграла команда. Приверженность была в течение всего матча.
Мы просили рефери, чтобы он посмотрел момент — может, там был пенальти. Я бы не хотел сейчас говорить о судействе. Это был очень интенсивный, потный матч — обе команды показали всё, на что способны. Нам было очень важно посмотреть, как наши игроки будут реагировать, когда перед ними стоят чемпионы Европы. Они проявили себя очень хорошо. Конечно, мы разочарованы. Хотели выиграть в этом матче, очень хотели. План на игру был таким — быть третьими. Игроки сделали всё, чтобы этого добиться, но результат есть результат.
Организация турнира была просто исключительной. Я бы хотел поздравить всех, кто внёс свой вклад в организацию этого турнира. В каждом городе мы чувствовали себя как дома — нас очень хорошо принимали. С нетерпением ждём возвращения сюда. Думаю, мы лучше подготовимся к чемпионату мира. Кубок конфедераций — это отличный опыт.
Маркес — очень важный пример для всех игроков в нашей команде. На него смотрят молодые игроки, он профессионал высшей марки. Маркес играет исключительную роль. Не могу сказать, будет ли он на чемпионате мира в следующем году, как и про других игроков. Поживём — увидим», — передаёт слова Сьерры корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.