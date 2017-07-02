Халк объяснил, почему изобразил усы во время матча чемпионата Китая

Экс-нападающий «Зенита», ныне игрок китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк объяснил, почему изобразил усы в матче чемпионата Китая.
«Это был не мой гол, а гол Элкесона, мы решили отметить этот гол таким жестом, поприветствовав его отца. У его папы были усы, это был такой жест, чтобы передать привет его отцу», — передаёт слова Халка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
В тот же день, 25 июня, Кокорин выложил в своём «инстаграме» видео с подписью «месседж» (послание), на этом видео Кокорин и Дзюба прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значит этот жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок конфедераций, не объяснили. Многие предположили, что Кокорин и Дзюба ладонями изображали усы и адресовали этот жест главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.