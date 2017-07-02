Гуардадо: горжусь сборной Мексики, мы атаковали все пять матчей на КК-2017

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо поделился впечатлениями от поражения в матче за третье место на Кубке конфедераций — 2017 с Португалией. Встреча проходила в Москве и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу португальцев.
«Команда показала агрессивный футбол. На Кубке конфедераций мы играли вдохновенно и атаковали все пять матчей. Я горжусь тем, что мы показали, и тем, как боролись. Мы рады, что мы вообще оказались здесь. Нам есть что улучшать, но и многое нам удаётся. Впереди у нас отборочные матчи к ЧМ-2018. Надеюсь, уже в ближайшее время мы пробьёмся на мундиаль в России», — передаёт слова Гуардадо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.