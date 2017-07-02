Халк: с радостью вернусь в «Зенит», этот клуб — часть моей семьи

Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий ныне за китайский клуб «Шанхай СИПГ», поделился мнением о перспективах клуба из Санкт-Петербурга под руководством нового главного тренера Роберто Манчини, а также прокомментировал возможность возвращения в российскую команду.
«В последнее время я плохо следил за чемпионатом России, смотрел не все игры «Зенита». Увидел, что сборная России сильно изменилась с того момента, как я тут играл. В команде не было Дзюбы, Кокорина, Шатова, которые, я считаю, имеют замечательные качества, чтобы выступать за сборную. С Манчини у «Зенита» большие возможности стать чемпионом. Он тренировал большие клубы.
Что касается моего возможного возвращения в «Зенит», то у меня ещё три года контракта в Китае. Посмотрим, но, конечно же, если «Зенит» позовёт обратно и я смогу приехать, то с радостью это сделаю. «Зенит» — часть моей семьи», — передаёт слова Халка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.