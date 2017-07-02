Маркес: сборная России крепка командой, хотя сильных исполнителей, может, и нет

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес после поражения в матче за третье место на Кубке конфедераций — 2017 с Португалией не смог выделить кого-либо из сборной России.
«Кто запомнился из игроков сборной России? Возможно, сильных индивидуальностей в российской сборной нет, но она крепка именно командной игрой», — передаёт слова Маркеса корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Сборная России на Кубке конфедераций — 2017 не смогла выйти в плей-офф, уступив Мексике в решающем матче группового этапа со счётом 1:2.
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