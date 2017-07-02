Рауль Хименес: когда Андре Силва бил пенальти — я подсказал Очоа, что делать

Нападающий «Бенфики» и сборной Мексики Рауль Хименес после поражения от команды Португалии (1:2) в матче за третье место Кубка конфедераций рассказал, как помог своей подсказкой голкиперу команды Гильермо Очоа отразить пенальти на 16-й минуте после удара форварда португальцев Андре Силвы.
«Я знаю, как играют португальцы. Когда они готовился пробить пенальти, я подсказал Очоа, что делать, и он отразил удар Андре Силвы. К сожалению, во втором случае с Адриеном Силвой — это не помогло», — передаёт слова Хименеса корреспондент Чемпионата Иван Карпов.
Португалия — Мексика: Очоа получил награду BUD AF Man of the Match