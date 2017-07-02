Руй Патрисиу: выделять кого-то из сборной Португалии я бы не стал

Вратарь «Спортинга» и сборной Португалии Руй Патрисиу поделился впечатлениями от победы над командой Мексики в матче за третье место на Кубке конфедераций — 2017. Встреча проходила в Москве и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу португальцев.
«Для нас было важно выиграть этот турнир. Увы, нам этого сделать не удалось, стали третьими. Выделять кого-то из футболистов я не стал бы. Это был тяжёлый матч, в котором требовались усилия каждого.
Уход из «Спортинга»? Я не хочу сейчас говорить на эту тему", — передаёт слова Патрисиу корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Маркес: арбитр не был достоин такой игры, не знаю, откуда вообще его взяли