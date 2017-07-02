Адриен Силва: Португалия завершила игру с Мексикой лучшим из возможных способов

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Адриен Силва прокомментировал победу над командой Мексики (2:1) в матче за третье место Кубка конфедераций. В дополнительное время этой встречи форвард с пенальти забил победный мяч.
«Мы не всё контролировали по ходу этого матча, но закончили игру лучшим из возможных способов. Переговоры о моём переходе в «Тоттенхэм»? У меня нет ничего нового на этот счёт. Во время Кубка конфедераций я тренировался и ни с кем не контактировал. Помог ли мой победный год привлечь внимание клубов? Нет, он помог только сборной Португалии», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.