Саморано: нынешнее поколение сборной Чили — лучшее за всю историю

Известный в прошлом нападающий сборной Чили Иван Саморано перед финалом Кубка конфедераций с Германией (2 июля) высоко оценил потенциал чилийцев.
«В Чили сейчас очень хорошее поколение. Нам нужно продолжать идти по этому пути. Команда вышла уже в третий финал подряд. Сегодняшний финал будет очень интересным. В сборной Германии очень много молодых игроков. Но нельзя сказать, что Германия — лучшая сборная на этом турнире. Здесь в принципе собрались лучшие.
Нельзя сравнивать моё поколение футболистов и нынешнее, игроки совсем разные. Нужно просто принять, что нынешняя команда хорошая. Мы привыкаем к тому, что можем достигать высоких целей. Нужно продолжать наслаждаться игрой и идти вперёд.
Эта сборная Чили — вообще лучшее поколение. 80% играют в зарубежных клубах. Произошло перерождение сборной. Будущее зависит от работы федерации, молодых игроков. Может быть, когда-то будет новый Алексис, новый Видаль. В Чили всегда были хорошие игроки, но сейчас — лучшие», — передаёт слова Саморано корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.