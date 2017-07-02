«Интер» может оштрафовать Перишича за участие в турнире по пляжному волейболу

«Интер» может оштрафовать своего полузащитника Ивана Перишича за участие в турнире по пляжному волейболу категории «мэйджор» в Порече (Хорватия), сообщает Football Italia.
Отмечается, что в миланском клубе остались недовольны решением хорватского футболиста принять участие в турнире в связи с тем, что он мог получить травму. За это «Интер» готов оштрафовать Ивана.
Перишич вместе со своим соотечественником Никшей Дель'Орко проиграл все три матча группового этапа турнира. Участники заняли последнее место в своей группе и в плей-офф не вышли. В случае выхода в плей-офф турнира футболист мог пропустить начало предсезонной подготовки с «Интером».
«Это всегда было моей мечтой. Я играл в пляжный волейбол с 10 лет. Увлечён этим спортом. Играю в пляжный волейбол с друзьями в Сплите каждое лето. Хотел бы поблагодарить всех, кто предоставил мне шанс сыграть против лучших волейболистов мира. Несмотря на поражения, у меня остались отличные впечатления», — сказал Перишич.