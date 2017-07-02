Саломонссон: приятно читать про интерес «Спартака», но я не знаю, правда ли это

Защитник «Гётеборга» Эмиль Саломонссон прокомментировал информацию, согласно которой он мог продолжить карьеру в «Спартаке».
«Понятно, что такие слухи очень интересны и приятны, ведь „Спартак“ — это большой клуб. Появление подобных новостей всегда добавляет уверенности в своих силах. „Спартак“ — серьёзный клуб, так что очевидно, что мне приятно читать про интерес этой команды. Но я не знаю, насколько весом интерес „Спартака“ и насколько эти слухи соответствуют правде», — цитирует 28-летнего игрока Еxpressen.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Гётеборг» находятся в продвинутой стадии переговоров по Саломонссону, а сумма трансфера составит около 10 млн шведских крон (около € 1 млн).