Колобков: я не могу советовать Акинфееву, он сам знает, как ему тренироваться

Министр спорта РФ Павел Колобков подвёл итоги матча за третье место на Кубке конфедераций между сборными Португалии и Мексики (2:1 ДВ) и отказался давать совет вратарю сборной России Игорю Акинфееву.
«Я болел и за ту, и за другую команду. Главное, что игра произвела впечатление, понравилась зрителям. Мне кажется, игра сегодня удалась, была интрига, был результат. Когда Пепе в концовке забил, были эмоции, что будет ещё полчаса интересного футбола. Претензии команд к рефери — это часть футбола. Поэтому это нормально, когда кто-то предъявляет претензии к рефери. Не знаю, как оценил матч Инфантино. Думаю, тоже доволен. Потому что, понимаете, главное, что были голы, была интересная игра. Такой футбол нравится зрителям. А споры — это часть футбола, они всегда будут, споры необходимая часть футбола.
Я не могу ничего советовать Акинфееву, потому что он гораздо больший профессионал в футболе, чем я. Он сам знает, как ему тренироваться и готовиться.
Мы увидели здесь, на Кубке конфедераций, команду, у который есть хорошие перспективы. Я очень надеюсь, что через год команда станет опытней, взрослей. Уже, кстати говоря, есть черты командной игры, появились лидеры. Я смотрю с оптимизмом», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.