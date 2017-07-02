Генеральный директор «Вождоваца»: мы доминировали в матче со «Спартаком»

Генеральный директор сербского клуба «Воджовац» Горан Гркинич поделился впечатлениями от поражения в контрольном матче со «Спартаком». Встреча прошла в Филлахе (Австрия) на стадионе «Шпортплац Фёлькендорф» и завершилась со счётом 3:2.
«Мне понравилась игра команды в концовке матча. Я бы сказал, что мы не просто боролись на равных, но и владели преимуществом. Состав команды значительно помолодел, но мы доминировали в матче с чемпионом России, который вскоре будет выступать в Лиге чемпионов. А ведь в составе „Спартака“ играют люди из девяти стран», — цитирует Гркинича сайт «Вождоваца».
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