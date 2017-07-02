Новичок «Спартака» Петкович лично пожелал Зобнину скорейшего возвращения на поле

Первым одноклубником, с которым познакомился новичок «Спартака» Марко Петкович, стал восставливающийся от травмы полузащитник Роман Зобнин. Об этом руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал спецкору «Чемпионата» в Австрии Олегу Лысенко.
«Они встретились в римской клинике. Петкович проходил медосмотр в той же клинине, где проходит реабилитацию Рома. Ребята познакомились. Марко сказал Роме: „Возвращайся поскорее – я через всё это проходил, знаю, оперировался у того же хирурга, что и ты“. Мне понравилось, как тепло они пообщались», — рассказал Вартапетов.
Вартапетов: в «Спартаке» довольны тем, как идёт восстановление Зобнина