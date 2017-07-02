«Ахмат» проиграл «Лудогорцу» на сборе в Австрии

«Ахмат» проиграл болгарскому клубу «Лудогорец» в контрольном матче. Встреча проходила в Бад-Херинге (Австрия) на стадионе «Реттенбахштадион» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Лудогорца».
В середине первого тайма Кристалдо Вандерсон забил первый мяч в ворота «Ахмата». На 53-й минуте Марселиньо удвоил преимущество «Лудогорца».
В минувшем розыгрыше чемпионата Болгарии «Лудогорец» занял первое место, опередив ближайшего преследователя на 16 очков.
В первом туре РФПЛ-2017/18 «Ахмат» дома сыграет с «Амкаром» (16 июля).
«Краснодар» выиграл у действующего чемпиона Румынии, которого тренирует Хаджи