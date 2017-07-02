«Динамо» 10 июля проведёт контрольный матч в Новогорске с тульским «Арсеналом»

Московское «Динамо» проведёт контрольный матч с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 10 июля на базе бело-голубых в Новогорске, информирует пресс-служба «Динамо».
Главным тренером туляков является Миодраг Божович, возглавлявший «Динамо» с 2010 по 2011 год.
«Динамо» продолжает подготовку к старту российской футбольной Премьер-Лиги сезона-2017/18. В матче первого тура бело-голубые встретятся со «Спартаком». Встреча запланирована на 18 июля.
Тульский «Арсенал» начнёт ближайший розыгрыш РФПЛ также 18 июля, соперником «канониров» станет «Локомотив».
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