Тульский «Арсенал» сыграет со словенским «Добом» на сборе в Австрии

В рамках подготовки к сезону-2017/18 тульский «Арсенал» проведёт ещё два контрольных матча.
«6 июля подопечные Миодрага Божовича встретятся с представителем Словении командой «Доб». Эта встреча пройдёт в австрийском Лиенце, начало в 19:00 по московскому времени.
10 июля «Арсенал» проведёт контрольный матч против столичного «Динамо». Матч состоится на учебно-тренировочной базе в Новогорске. Начало в 17:00», — информирует официальный сайт тульского «Арсенала».
Тульский «Арсенал» начнёт грядущее первенство РФПЛ 18 июля матчем с «Локомотивом».
«Ахмат» проиграл «Лудогорцу» на сборе в Австрии