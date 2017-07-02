Президент «Лиона»: Ляказетт в ближайшие дни перейдёт в «Арсенал» за € 45-50 млн

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт в скором времени должен перейти в «Арсенал». Об этом сообщил президент французского клуба Жан-Мишель Оляс.
«Информация про € 55 млн и ещё € 12 млн в виде бонусов, которая появлялась в СМИ, не является правдой. Первое предложение „Арсенала“ было на сумму в € 45 млн. Думаю, сделка состоится за € 45-50 млн. Этот переход станет самым дорогим как для „Арсенала“, так и для „Лиона“, ведь „канониры“ не привыкли тратить большие деньги на одного игрока.
Когда переход будет завершён? Может, уже через 1-2 дня", — цитирует Оляса Le Progrès.
В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, став автором 28 голов и 3 результативных передач.